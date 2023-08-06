В брянских Клинцах на кладбище вандалы разгромили могилы

Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

В брянских Клинцах на на Вьюнковском кладбище вандалы разгромили могилы. О чудовищной выходке сообщает с соцсети в одной из групп местный житель.

Он рассказал о том, что 3 августа на могиле отца установили памятник. На следующий день, 4 августа, мать утром поехала посмотреть на него, но вместо памятника увидела обломки.

- При осмотре могил рядом замечены поваленные кресты и памятники с трещинами, - рассказал местный житель. - Наш не простоял и суток. На памятниках следы обуви. Была вызвана полиция. Произведен осмотр и написано заявление.

Автор поста попросил земляков посетить могилы усопших, чтобы проверить, не пострадали ли от рук вандалов их захоронения. Он надеется, что правоохранители найдут и накажут виновных.