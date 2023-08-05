Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области продолжают строить мост через реку Болву. Строители

Проводят выемку грунта из котлована русловых опор. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Подрядчик устраивает каркас и бетонирует оставшиеся ростверки, ведет погружение шпунта по русловым опорам.

Мост возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Объект находится на дороге «Подъезд к городу Фокино».