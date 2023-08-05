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НовостиОбщество5 августа 2023 16:03

В Брянской области ищут 51-летнего Николая Шерстюка

Мужчинам ушел из дома в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 51-летнего Николая Шерстюка. Мужчина пропал 2 августа в селе Брянкустичи Унечского района. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. В чем был одет – неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая Шерстюка, просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.