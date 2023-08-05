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НовостиПроисшествия5 августа 2023 15:53

В Брянске водитель иномарки сбил на «зебре» 10-летнего школьника

ДТП произошло на улице Красный Маяк
Надежда ПЕТРУНИНА

В Володарском районе Брянска водитель иномарки на переходе сбил 10-летнего школьника. ДТП произошло 4 августа в одиннадцатом часу утра на улице Красный Маяк. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал со стороны улицы 2-я Мичурина в направлении улицы Димитрова. Он сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В ДТП ребенок сломал правую ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – мальчику назначили лечение и отпустили домой.