Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В брянском Новозыбкове после столкновения с иномаркой погиб 17-летний мопедист. ДТП произошло 4 августа в девятом часу вечера по улице Некрасова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 17-летний водитель мопеда «Хорс Альфа» ехал со стороны улицы Советской в направлении улицы Урицкого. Проезжая перекресток, он не уступил автомобилю «Фольксваген Пассат», которым управлял 34-летний водитель. Он ехал по главной дороге.

- Водитель мопеда умер на месте автоаварии, - говорят в Госавтоинспекции.

У мопедиста не было водительских прав. Парень был в мотошлеме. Для установления состояния алкогольного опьянения у него взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля был трезвым.