Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянец ответит перед судом за 16 краж. На 29-летнего жителя Клинцовского района за 16 преступлений завели уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, мужчина в 2019-2020 годах ночью в четырех районах Брянска незаконно проникал в магазины и жилые дома. Злоумышленник похищал различное имущество. Сумма причиненного ущерба превысила 270 тысяч рублей.

- Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска, - рассказали в прокуратуре.