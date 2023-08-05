Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Погаре осудят любителя пьяной езды. На 35-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии дознания, ночью 12 апреля этого года мужчина ехал на мотоцикле «Сузуки» по дорогам Пограрского района. Он приехал на заправку, где его и отстранили от управления мотоциклом автоинспекторы. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения.

Мотоциклиста и раньше судили за аналогичное нарушение. Любителю пьяной езды по закону грозит до трех лет лишения свободы.