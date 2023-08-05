Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянском поселке Большое Полпино возле кладбища убрали свалку. По сигналу в СМИ прокуратур устроила проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что возле кладбища в поселке Большое Полпино по улице Молокова валяются твердые коммунальные отходы, предметы мебели, территория находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Прокуратура внесла представление главе Володарской районной администрации.

- Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены, - рассказали в надзорном ведомстве.