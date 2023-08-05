Брянские полицейские поймали грабителя ювелирного магазина в торговом цент ре «Родина» Советского района. Днем 4 августа мужчина вошел в ювелирный магазин. Он неожиданно разбил принесенным с собой металлическим предметом витрину, похитил планшеты с украшениями и скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Челябинской области. Его задержали через три часа в Брянском районе. Он пешком шел вдоль дороги. Во время обыска у мужчины изъяли нож, документы и похищенные ювелирные изделия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

- Сейчас с задержанным работают следователи, - говорят в полиции. - Устанавливают обстоятельства происшедшего. Решают вопрос о наказании для злоумышленника.