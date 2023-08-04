Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

На улицы Брянска выехали мотополицейские. Мотопатруль приступил к работе впервые в пятницу, 4 августа. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Мотоциклы оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами. Оснащение мотопатрульных такое же, как у коллег на четырехколесном транспорте – в небольшом багажнике находятся жезл и все необходимое для фиксации правонарушений. Сотрудники, которые будут нести службу на новой технике, прошли специальную подготовку.

- Мотопатруль включен в единую систему дислокации нарядов, - рассказали в УМВД. - Сотрудники ДПС будут нести службу с целью пресечения правонарушений, совершаемых не только мотоциклистами, но и другими участниками дорожного движения, в том числе пользователями средств индивидуальной мобильности.