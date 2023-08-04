Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в канун памятных дат проведут общегородские субботники. Город приведут в порядок в преддверии Дня города и 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Традиционные общегородские субботники состоятся 12, 26 августа и 9 сентября в рамках месячника по благоустройству. Коммунальщикам помогут навести порядок трудовые коллективы брянских предприятий и организаций, жители города.

- Городской комитет по ЖКХ рекомендует организациям и учреждениям заранее обратиться в районные администрации и сообщить информацию о транспортных средствах, которые будут перевозить коммунальные отходы, собранные во время субботников, - рассказали в мэрии города. -. Данные необходимы для проезда автомобилей к местам утилизации мусора.

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