В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» прошло совещание по импортозамещению вакцин для ветеринарного применения

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

3 августа 2023 года на базе Брянского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») при участии территориального Управления Россельхознадзора, Департамента сельского хозяйства и Управления ветеринарии Брянской области состоялось совещание по теме: «Замещение вакцин импортного происхождения для профилактики болезней животных и птиц на иммунологические препараты отечественного производства».

В связи с актуальностью данной темы к участию в совещании были приглашены руководители и ветеринарные врачи крупнейших животноводческих и птицеводческих предприятий Брянской области, а также представители из Республики Беларусь. С вступительным словом в режиме ВКС к присутствующим обратился кандидат ветеринарных наук, заведующий лабораторией профилактики болезней свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Бирюченков. В своем выступление он подробно остановился на методах лечения различных болезней свиней и способах их предотвращения, применении вакцин производства ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Затем в работе совещания были представлены научные доклады по темам:

• «Метаболические болезни – метаболический иммунодефицит КРС». Докладчик – доктор ветеринарных наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории биотехнологии и конструирования вирусных препаратов ФГБУ «ВНИИЗЖ» Владимир Мищенко. • «Анализ рынка вакцин против болезней птиц в Российской Федерации. Эффективность вакцинопрофилактики в птицеводстве отечественными препаратами». Докладчик – главный специалист отдела реализации вакцин по РФ ФГБУ «ВНИИЗЖ» Юлия Кезик.

Участники мероприятия обсудили проблемы обеспечения ветеринарного благополучия предприятий, защиты промышленного животноводства от особо опасных болезней, предотвращения эпизоотий инфекционных болезней животных, а также эффективности вакцинопрофилактики. Присутствующие получили детальную информацию о возможностях использования отечественных ветеринарных препаратов в рамках импортозамещения, сокращения расходов на вакцинацию и увеличения экономических показателей.

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