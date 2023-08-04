Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске модернизировали семь светофоров. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Регулировщики дорожного движения привели в порядок по проспекту Станке Димитрова: на пересечениях с улицами Пересвета, Спартаковской, Щукина, Фрунзе, у дома № 75, в районах остановок общественного транспорта «Химчистка» и остановки «Тубдиспансер».

- В преддверии Международного Дня светофора, который отмечается 5 августа напомним, что благодаря дорожному нацпроекту в Брянске модернизируют светофоры, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Это стало возможным благодаря первому этапу внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на территории Брянской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщают в департаменте промышленности, транспорта и связи, Брянской области, на дорожной сети создана подсистема светофорного управления, а также центр управления дорожным движением и центр обработки данных.