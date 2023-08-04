Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области осудили 18-летнего курьера телефонных мошенников. Житель Новозыбковского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили и доказали, что парень был курьером банды мошенников. Он забирал деньги у обманутых пенсионерок и после переводил их сообщникам на обезличенные банковские счета.

- Доказана вина обвиняемого в двух преступлениях, совершенных в Новозыбкове в отношении двух женщин возрастом 78 лет и 84 года, - рассказали в прокуратуре. - Общая сумма похищенных денежных средств составила 936 тысяч рублей, из которых 800 тысяч рублей у одной пенсионерки, 136 тысяч рублей – у другой.

Чтобы выманить деньги, злоумышленники прибегали к вымышленным историям о произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием внучек пенсионерок. И деньги, согласно преступному плану, были нужны якобы для передачи потерпевшей в ДТП стороне и заглаживанию вреда.

Парень полностью признал свою вину. Он возместил частично причиненный ущерб – 400 тысяч рублей.

- Суд приговорил его к одному году трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, - говорят в прокуратуре. -

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.