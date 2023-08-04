В Брянске подрядчик затянул с ремонтом двора в Бежице

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске подрядчик в срок не завершил ремонт двора в Бежице. Покуратура провела проверку и выявили нарушения требований законодательства при реализации национальных проектов. Б этом сообщают в надзорном ведомстве.

- Установили, что по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» между Комитетом по ЖКХ Брянской городской администрации и подрядной организацией заключен муниципальный контракт, предметом которого является благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Брянск, ул. Ново-Советская, 102, 104 и ул. Азарова, 57, - рассказали в прокуратуре. – Между тем в установленный контрактом срок работы по благоустройству территории не завершены.

Надзорное ведомство внесло представлению руководителю компании подрядчика и потребовала завершить благоустройство.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования муниципальный контракт исполнен в полном объеме, выполненные по нему работы приняты заказчиком, - рассказали в прокуртауре.