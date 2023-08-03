В Брянске не изменили приговор пенсионеру, забившему до смерти сына тростью. 67-летний житель Сельцо стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 6 ноября 2021 года около четырех часов вечера на территории своего домовладения в Сельцо пьяный пенсионер избил 35-летнего сына тростью. Тот получил тупую травму живота, которая осложнилась внутренним кровотечением, отчего потерпевший умер. Через некоторое время супруга пенсионера обнаружила сына мертвым. Он лежал на земле.

- Суд приговорил пенсионера к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре.

Адвокат осужденного обжаловал приговор. Он просил отменить приговор, а подзащитного оправдать.

Суд жалобу защитника не удовлетворил. Приговор Сельцовского городского суда от 03 февраля 2023 года, который вступил в законную силу, оставил без изменения.