В Брянске автоинспекторы поймали 39 пешеходов-нарушителей. В областном центре 1 и 2 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщают в ГИБДД но городу Брянску.

Выписали 54 протокола за нарушение Правил дорожного движения. 39 нарушителей выявили среди пешеходов и 15 – среди водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. Дорожно-транспортных происшествий с пешеходами не было.

- Чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям, - обращаются к брянцам в ОГИБДД. - Помните, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.