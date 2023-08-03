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НовостиОбщество3 августа 2023 11:40

В брянском Фокино возводят мост через реку Болва

В полном объеме погрузили 336 свай всех опор сооружения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В брянском Фокино возводят мост через реку Болва. Объект находится на дороге «Подъезд к городу Фокино». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

В полном объеме строители погрузили 336 свай всех опор моста, также погрузили 48 свай опор временного моста. Омонолитили три ростверка и три стойки опор моста.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Продолжают устраивать каркас и бетонировать оставшиеся ростверки. 3 августа делают выемку грунта из котлована русловых опор.

Строительство моста идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».