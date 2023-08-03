Брянцу дали 10 лет колонии за убийство 22-летнего парня

Жителю Дятькова дали 10 лет колонии за убийство 22-летнего парня. 29-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 19 ноября 2022 года около 04:34 на лестничной площадке в антикафе, которое находится в Дятькове на улице Ульянова, мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения поссорился с молодым человеком. В гневе он не меньше двух раз ударил 22- летнего парня ножом в область груди и брюшной полости. От ранений молодой человек умер в реанимационном отделении больницы.

- Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.