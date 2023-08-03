В Брянске на улице Бежицкой произошло массовое ДТП. Автоавария случилась 2 августа около половины шестого вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Киа Рио», поворачивая налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ 21140. за его рулем ехал 22-летний парень. После столкновения автомобиль «Киа Рио» отбросило на припаркованный автомобиль «Фольксваген Туарег». Им управлял 66-летний мужчина.

- В ДТП водитель отечественной легковушки получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы, ушибленную рану правого коленного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.