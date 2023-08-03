В Брянске 60-летний велосипедист угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 2 августа в третьем часу дня на улице Делегатской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» ехал по улице делегатской в направлении улицы Академика Сахарова. Он сбил 60-летнего велосипедиста. Мужчина на велосипеде «Стелс» выехал на проезжую часть из-за движущегося встречного автомобиля.

- В ДТП велосипедист получил ушибленную рану головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.