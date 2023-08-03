В Брянске вечером ураган повалил деревья

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
В Фокинском районе Брянска вечером 2 августа ураган повалил деревья. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Стихия «прошлась» по проспекту Московскому, улицам Новозыбковской и Транспортной. Здесь как раз и были повалены деревья.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
- Руководители района выезжали на место происшествия, - рассказали в мэрии города. - Оперативные службы ликвидировали последствия погодной стихии.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.