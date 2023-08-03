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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:26

В Брянске вечером ураган повалил деревья

Стихия «прошлась» по Фокинскому району
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска вечером 2 августа ураган повалил деревья. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Стихия «прошлась» по проспекту Московскому, улицам Новозыбковской и Транспортной. Здесь как раз и были повалены деревья.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Руководители района выезжали на место происшествия, - рассказали в мэрии города. - Оперативные службы ликвидировали последствия погодной стихии.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.