В Брянске вечером ураган повалил деревья

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска вечером 2 августа ураган повалил деревья. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Стихия «прошлась» по проспекту Московскому, улицам Новозыбковской и Транспортной. Здесь как раз и были повалены деревья.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Руководители района выезжали на место происшествия, - рассказали в мэрии города. - Оперативные службы ликвидировали последствия погодной стихии.