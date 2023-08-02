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НовостиПроисшествия2 августа 2023 14:58

В Брянске осудили 36-летнего наркосбытчика

Злоумышленника на семь лет и шесть месяцев отправили в колонию
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске осудили 36-летнего наркосбытчика. Приговор выслушал 36-летний житель Новозыбкова. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 21 ноября 2022 года в Новозыбкове мужчина пытался сбыть бесконтактным способом, с помощью «закладки» в снегу, наркотик массой 0,2 грамма. Полицейские помешали злоумышленнику совершить преступление. Наркотическое средство изъяли.

- Мужчину приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.