Эксперт Брянской испытательной лаборатории рассказала о методах диагностики токсоплазмоза у животных

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Люди не представляют своей жизни без домашних животных. Сегодня городские жители держат в своих домах собак, кошек, попугаев, хомячков, рыбок, амфибий и даже пауков для души. Однако такой тесный контакт часто может оказаться небезопасным. Существует большой перечень заболеваний, передающихся от домашних питомцев человеку, одно из них – токсоплазмоз. Что за болезнь токсоплазмоз, кто подвержен риску заражения, как диагностировать заболевание? На эти и другие вопросы отвечает заведующая отделом серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Вера Малявко.

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Возбудитель токсоплазмоза Токсоплазмоз животных — опасное заболевание, возбудителем которой является простейший организм-токсоплазма (Т. gondii). Заболеванию подвержены домашние и дикие животные, птицы, а также люди, которые могут выступать в качестве промежуточных хозяев. Большая роль в распространении токсоплазмоза среди людей принадлежит собакам и кошкам. Наиболее интенсивно выделение цист во внешнюю среду происходит с околоплодной жидкостью, плацентой, влагалищными выделениями, абортированными плодами и каловыми массами. Также в острый период болезни токсоплазмы могут выделятся с молоком, слюной, слезами. Человек заражается, употребляя зараженную токсоплазмами пищу или воду, а также при попадании паразита в микротравмы наружных покровов.

Животные – источник опасности Для начала, следует отметить, что чаще всего у животных токсоплазмоз протекает либо бессимптомно, либо со слабовыраженными признаками простуды, чему владельцы не уделяют особого внимания или просто не замечают. У кошек приобретенный токсоплазмоз может протекать в острой, хронической и латентной форме. Клинические проявления включают высокую лихорадку, диарею, заторможенность, анорексию, одышку, желтуху, асцит, симптомы энцефалопатии. Нередко в процесс вовлекаются глаза с развитием иридоциклита, язвы роговицы, отслойки сетчатки. Токсоплазмоз у собак протекает в локальной форме. Поражаются преимущественно нервная и мышечная системы. При развитии диффузного воспаления головного мозга возможны судороги, тремор, атаксия, парез или паралич мышц. Глаза редко вовлекаются в процесс. Опасность для беременных женщин Собственно, сам токсоплазмоз для беременных опасности почти не представляет, но весьма серьезно угрожает будущему ребенку, зачастую вызывая воспаление плаценты. Особенно опасно заражение токсоплазмозом женщины во время беременности или непосредственно перед зачатием. Такое заражение может привести к внутриутробному (трансплацентарному) инфицированию плода, возможным порокам его развития и рождению ребенка с тяжелой врожденной патологией (поражение головного мозга, селезенки, печени, глаз).

Профилактика токсоплазмоза Лучшим способом борьбы с токсоплазмозом является его профилактика. Любителям природы рекомендуется соблюдать правила гигиены и использовать специальную защиту от поражения паразитом. Необходимо обращать внимание на качество продуктов питания, особенно молочных и мясных, предпочтительно употреблять только термически обработанное молоко, мясо и не пробовать сырой фарш, тщательно мыть руки после контакта с домашними питомцами (особенно это касается уборки «туалета»). Домашних животных следует периодически проверять на наличие у них токсоплазмоза. Специалисты отдела серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят исследования на наличие возбудителя токсоплазмоза у животных метом иммуноферментного анализа (ИФА). В лабораторию направляют сыворотку крови питомца. При наличии клинических признаков (диарея) проводится микроскопическое исследование фекалий животного.

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