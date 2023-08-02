Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокурором Фокинского района назначили Дмитрия Фомкина. Приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом соосбшают в пресс-службе надзорного ведомства.

Дмитрий Владимирович родился в 1980 году в Жуковском районе Брянской области. В 2003 году он окончил региональную академию государственной службы.

После окончания академии работал помощником, старшим помощником прокурора Володарского района Брянска, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Жуковского района. Довелось ему потрудится и в должности прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений органами Следственного комитета Российской Федерации управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Брянской области. Возглавлял прокуратуры Жирятинского и Выгоничского районов.

Классный чин – старший советник юстиции.