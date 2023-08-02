В Брянске у мемориала «Круговая оборона» встретились десантники

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 2 августа у мемориального комплекса «Круговая оборона» по традиции встретились десантники разных поколений. Событие по традиции посвятили Дню Воздушно-десантных войск. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На встречу пришли Герои России Александр Постоялко и Андрей Фроленков, мать Героя России Сергея Василева Галина Василева, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, заместители губернатора, депутаты Брянского городского Совета, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, депутат Госдумы Николай Щеглов, сенатор совета Федерации Галина Солодун.

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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Десантники всегда были опорой России, - сказал герой России Александр Постоялкао. - Мы беззаветно и преданно служили своему Отечеству. Прошли все горячие точки, все локальные конфликты, которые случались за это время. Мужество, отвага, честь, героизм - это качества, которые присущи десантнику. В настоящее время воздушно-десантные войска выполняют задачи специальной военной операции. 43 воина-десантника удостоены высокого звания Героя России. Десантники всегда приходят на помощь тому, кто в этом нуждается. Мы и впредь будем служить своему Отечеству.

К собравшимся десантника обратилась мать Героя России Олега Ермакова Лидия Ермакова.

- Где бы вы не были, где бы вы не служили, вы всегда с честью выполняете свой воинский долг, - сказала женщина. - Сегодня десантники защищают на Донбассе нашу землю от бандеровской чумы. Они обязательно вернутся с победой.

В завершении встречи к мемориалу возложили цветы.