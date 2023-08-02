Центр «Мой бизнес» приглашает на тренинг «Финансовая поддержка»

Фото: ГАУ БО Центр оказания услуг «Мой бизнес».

В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы ГАУ БО Центр оказания услуг «Мой бизнес» приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области на:

тренинг «Финансовая поддержка» в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП»

Тренинг «Финансовая поддержка» направлен на информирование участников тренинга о существующих мерах финансовой поддержки и об основных условиях и принципах ее получения. Финансовая поддержка предусматривает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства временной финансовой помощи инфраструктурой финансовой поддержки субъектов МСП.

Участие в тренинге: БЕСПЛАТНО. Необходима предварительная регистрация!

Дата проведения: 3 августа 2023 г.

Начало в 11:00 Место проведения: г. Брянск, ул. Бежицкая, 54, к. 100

Почему это событие нельзя пропустить? Все просто! На тренинге будут детально разобраны вопросы:

- Финансовая поддержка: основные понятия, виды, условия и процедура получения

- Базовые требования к субъекту МСП

- Категория субъектов МСП

- Стимулирование кредитования субъектов МСП

- Независимая гарантия

- Поручительства

-Согарантии

-Микрозаймы

- Спикер: Ботина Елена Николаевна - сертифицированный бизнес-тренер АО "Корпорация "МСП", руководитель Центра кластерного развития Брянского областного Центра оказания услуг "Мой бизнес"

Участниками тренинга могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Брянской области в соответствии с действующим законодательством, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», физические лица, заинтересованные в начале предпринимательской деятельности.

Для участия в тренинге необходимо до «3» августа 2023 года пройти регистрацию по электронной почте: ledbrand32@gmail.com - Кривов Алексей Владимирович, тел.: +7 920-846-25-27, или

crp@mybiz32.ru - Смирнова Алена Владимировна, тел.: +7 (4832) 58-92-77.

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