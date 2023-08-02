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НовостиОбщество2 августа 2023 10:51

В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать электроподъемник для инвалида

Застройщика заставили привести устройство в рабочее состояние
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать электроподъемник для инвалида. Устройство для маломобильных групп граждан не работало в многоквартирном доме по проспекту Ленина. Там проживает один инвалид. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнсокй области.

- В соответствии с законодательством все вновь построенные многоквартирные дома в обязательном порядке должны оснащаться пандусом или электрическим подъемником для маломобильных групп граждан,- рассказали в прокуратуре. - Между тем имеющийся в доме заявителя электрический подъемник находится в нерабочем состоянии. При этом гарантийный срок, обязывающий застройщика обеспечивать его работоспособность, не истек.

Прокурор подал иск в суд и потребовал заставить застройщика отремонтировать оборудование.

- На время проведения ремонта устройства застройщик предоставил мобильный гусеничный подъемник для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирный дом,- рассказали в прокуратуре. – Сейчас электроподъемник для маломобильных групп граждан отремонтирован застройщиком и находится в работоспособном состоянии.