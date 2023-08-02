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НовостиОбщество2 августа 2023 10:35

В Майском парке Брянска выступят группы «Муза-кукуруза» и "Бар Хороших Людей

Концерт состоится 5 августа на летней сцене
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В Майском парке Брянска выступят группа «Муза-кукуруза» и инди-панк группа "Бар Хороших Людей

Концерт состоится в субботу, 5 августа, в 17:00 на летней сцене. Об этом сообщают в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Муза-Кукуруза" - молодая кавер-группа из Брянска. Музыканты исполнят популярные рок-хиты как зарубежных, так и русских исполнителей в своей авторской гитарной обработке.

"Бар Хороших Людей" подарит вам море эмоций и задора, открыв яркий мир внутренних переживаний и оставив незабываемый отпечаток в сердцах, благодаря неповторимому стилю звучания.

Возрастное ограничение – 0+