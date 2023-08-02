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НовостиСпорт2 августа 2023 9:59

Коллектив Брянской областной детской больницы сдал нормы ГТО

Самому старшему участнику исполнилось 90 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Коллектив Брянской областной детской больницы сдал нормы ГТО. Испытания состоялись на базе Брянского городского спорткомбината «Спартак». В событии приняли участие 44 сотрудника в возрасте от 20 до 90 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сотрудники больницы прошли испытания достойно .Значки ГТО получили 35 человек, их них семь золотых.

Бурными аплодисментами встречали на финише самого старшего участника, заведующего операционным блоком Владимира Анатольевича Асташкина, которому 8 февраля исполнилось 90 лет.

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