В Брянске осудят двух наркосбытчиц из банды. Фигурантками уголовного дела стали 20-летняя и 21-летняя девушки. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянсокй области.

По версии следствия, девушки были «мелко-оптовыми закладчицами» организованной группы. Они получали от «оператора» с помощью интернет-мессенджера сообщения о местонахождении «закладок» с наркотиками, забирали их, при необходимости расфасовывали для последующего сбыта наркопотребителям путем «закладок» в различных местах на территории Московской и Брянской областей.

В конце марта 2023 года злоумышленниц в Брянске задержали полицейские. Девушек поймали прямом на месте очередной «закладки». Правоохранители всего изъяли больше 990 грамм наркотиков из тайников в Московской области и во время личного осмотра задержанных.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Володарский районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре.