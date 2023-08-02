Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянца и его сожительницу осудят за торговлю немаркированными сигаретами. 52-летний житель Жуковки и его 58-летняя женщина стали фигурантами уголовного дела по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с сентября 2022 по апрель 2023 сообщники приобрели не меньше 2 тысяч 150 пачек различных сигарет без акцизных марок. Табак они привезли к себе домой в Жуковку. Фигуранты периодически продавали сигареты в Почепе. Таким образом они заработали больше 138 тысяч рублей.

- Уголовное дело направили в суд, - говорят в прокуратуре.