Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 60-летнего Михаила Марченкова. Мужчина пропал в деревне Мальтина, Карачевского района. 31 июля он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: носит усы. Был одет в серую куртку, черные брюки, зеленые сапоги, зеленую кепку.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Михаила Марченкова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянской области до сих пор ищут 85-летнего Александра Крюковцова. Мужчина 27 июля заблудился в лесу.