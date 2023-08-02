Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под брянским Мглином водитель «буханки» врезался в легковушку. ДТП произошло 1 августа около 11 часов вечера на дороге Брянск-Новозыбков-Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 60-летний водитель бортового грузовика УАЗ-390945 ехал со стороны Мглина в направлении Почепа. Он врезался в автомобиль ВАЗ-21150, которым управлял 21-летний водитель. Он при повороте налево не подал сигнал указателем поворота.

- В ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил черепно-мозговая травма, перелом свода лобно-височной области с дефектом костной ткани, размозжение структур мозга лобной области, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

У пострадавшего взяли кровь на анализ для установления состояния опьянения. Парень за рулем два с половиной года. Он не считается начинающим водителем.