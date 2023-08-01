Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области нашли виновного в смертельном ДТП с автобусом в Жуковском районе. Фигурантом уголовного дела проходил 31-летний житель Брянска. Его обвиняли по статье «нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством – автобусом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователь установил, что утром 9 марта этого года мужчина ехал за рулем пассажирского автобуса «Хэндэ» в сторону Брянска по федеральной трассе «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь». Он вез пассажиров. Около 10 часов 15 минут

На 166 километре дороги водитель автобуса не учел погодные условия. Не убедился в безопасности маневра, обогнал попутный легковой автомобиль. И при возвращении на свою полосу допустил занос автобуса и врезался с автопоезд в составе тягача седельного «DAF» и полуприцепа.

Оба водителя и пассажирка автобуса погибли. Восемь пассажиров получили различные травмы.

- Следователем установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и собраны доказательства вины в нем водителя автобуса, - рассказали в Следственном комитете. - С учетом несогласия родственников обвиняемого с его виновностью и с прекращением уголовного дела в связи с его гибелью, оно направлено в суд для принятия решения.