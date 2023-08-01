На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение сотрудников перерабатывающих предприятий Республики Беларусь и Смоленской области

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В период с 26 июля по 28 июля 2023 года на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (лицензия от 20.07.2022г., № Л035-00115-77/00097027) главный химик химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории провел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Специалисты ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь) и ООО «Останкино-Смоленск» прошли обучение в очной форме по теме: «Физико-химические методы исследования пищевой продукции».

С целью совершенствования у специалистов профессиональных компетенций преподавателем был выбран практико-ориентированный подход с акцентом на решение реальных практических задач. В процессе освоения образовательной программы слушатели отработали навыки в подготовке приборов к физико-химическим исследованиям, провели пробоподготовку образцов пищевой продукции, освоили методики определения жира, белка, влаги, нитратов и нитритов. Часть учебного процесса была посвящена вопросам валидации и верификации физико-химических методов исследования, а также внутрилабораторному контролю.

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Дополнительно сообщаем, что в разделе «услуги» официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронным адресам:

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