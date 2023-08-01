После обстрела ВСУ в брянском селе Чуровичи повреждено здание амбулатории

В Климовском районе после обстрела ВСУ села Чуровичи повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение. Об этом 1 августа сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- После проведения мероприятий оперативными службами, специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ, - сказал глава брянского региона.

Напомним, раньше сообщалось ,что при атаке ВСУ Чуровичей 1 августа пострадавших среди местных жителей нет. Боеприпасы повредили два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения.