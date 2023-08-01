В Брянской области ВСУ обстреляли село Чуровичи

В Климовском районе ВСУ атаковали село Чуровичи. Об этом 1 августа на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, 31 июля ВСУ ночью атаковали здание полиции в Трубчевском районе. А также обстреляли село Ломаковка в Стародубском районе. К счастью, из местных жителей никто не пострадал. Также удар нанесли и по селу Сушаны в Климовском районе.