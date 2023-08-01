В Брянске временно ограничат движение транспорта по улице Флотской

В Брянске с 6:00 1 августа и до 23:00 2 августа ограничат движение городского транспорта по улице Флотской. Здесь проведут прокладку ливневой канализации в микрорайоне. Работы проведут на участке от дома №8 по ул. Флотской до Храма блаженной Матроны Московской. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Поэтому временно изменят схемы движения маршрутов №48 «Мкр-н Деснаград - поселок Ходаринка» и №91 «Мкр-н Деснаград - мкр-н Деснаград».

Посадку пассажиров будут производить на остановке «По требованию» по нечетной стороне улицы Флотской. Высадку - на остановке, расположенной на проезжей части улицы Флотской, за пешеходным светофором, не заезжая на парковку у Храма.