В Брянске водитель питбайка угодил под колеса КАМАЗа. ДТП произошло 31 июля в первом часу дня на улице Делегатской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель питбайка «Мотолэнд», выезжая с прилегающей территории магазина «Фрегат» , врезался в КАМАЗ. За его рулем 36-летний мужчина ехал по улице делегатской в Сторону улицы Стасова

- В ДТП водитель питбайка получил перелом тазобедренной кости, ушибы головы, ссадины рук и ног, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Пострадавший ехал без мотошлема и экипировки. На него завели административное дело за управление транспортным средством, не имея на этого специального права и за езду на мототранспорте без мотошлема.