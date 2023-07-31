В Брянской области ВСУ обстреляли село Сушаны

В Климовском районы ВСУ обстреляли село Сушаны. Об этом 31 июля сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела повреждено одно домовладение и хозяйственные постройки. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Напомним, в понедельник, 31 июля, ВСУ ночью атаковали здание полиции в Трубчевском районе. А также обстреляли село Ломаковка в Стародубском районе. К счастью, из местных жителей никто не пострадал.