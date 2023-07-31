В Брянске на улице Ермакова провалился асфальт

Фото: "ЧП И ДТП Брянск", vk.com.

В Фокинском районе Брянска на улице Ермакова, 32 провалился асфальт. Жители города опубликовали в соцсети фотографии автоцистерны, под передним левым колесом которой просело дорожное покрытие. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В водоканале рассказали, что причиной ЧП стала трещина в подземном водопроводе диаметром 150 миллиметров. Из-за этого грунт просел, а вместе с ним и асфальт.

- Цистерну сотрудники водоканала «вызволили из плена» с помощью приехавшего автокрана, - рассказали в мэрии города. - Сейчас на месте провала ведутся аварийно-восстановительные работы. Потребителей и учреждения переключили на резервные линии водоснабжения.