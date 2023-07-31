Фото: пресс-служба ГУ МЧС России оп Брянской области.

В Бежицком районе Брянска потушили пожар в магазине на улице Литейной. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 31 июля около пяти часов вечера. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выезжали пожарно-спасательные расчеты. Установили, что горит подсобное помещение магазина.

- Пожар на площади один квадратный метр локализовали 17:00, - говорят в МЧС. – Полностью потушили в 17:01. С огнем боролось одно звено газодымозащитной службы, был подан один пожарный ручной ствол. Для удаления дыма использовали тактическую вентиляцию.

Пострадавших на пожаре нет. Причины ЧП устанавливают