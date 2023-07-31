Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске автоинспекторы взяли под контроль электросамокаты. В областном центре стартовала акция «Мой безопасный электросамокат». Об это сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Акцию проводят для того, чтобы рассказать пользователям средств индивидуальной мобильности о требованиях к ним закона.

- Несмотря на то, что уже пять месяцев действуют изменения в ПДД для данной категории участников дорожного движения, наряды ДПС Брянска ежедневно пресекают те или иные нарушения со стороны лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, - рассказали в ОГИБДД. - К административной ответственности уже привлекли 184 человека, совершивших нарушения ПДД на электросамокатах.

Каждый остановленный сотрудником полиции любитель этого вида транспорта убежден, что знает Правила дорожного движения и достаточно высоко оценивает уровень своей грамотности в вопросах безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД Брянска разработали соответствующий тест для лиц, использующих средства индивидуальной мобильности.

- К сожалению, ни один из остановленных нарядом ДПС электросамокатчиков не прошел предложенные сотрудниками Госавтоинспекции тестовые задания, - рассказали в ОГИБДД по городу Брянску.- Причем затруднения вызывали и совсем простые вопросы, к примеру, что такое средства индивидуальной мобильности.

Им разъяснили Правила дорожного движения и дали соответствующие памятки-шпаргалки.