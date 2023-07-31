Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2023 году благоустроят территорию у кинотеатра «Победа». Работы финансируют по региональной программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщают в пресс - службе Брянской городской администрации.

В 20023 году благоустройство территории продолжат. 24 июля подписали контракт с подрядчиком. Он приведет в порядок территорию, прилегающую к левой части центрального фасада здания. Здесь сделают зону отдыха с лавочками, урнами и новыми фонарями. Тротуарной плиткой выложат дорожку, ведущую к кинотеатру, произведут ландшафтные работы, сделают газон.

- На следующих этапах будет выполнено благоустройство других территорий, прилегающих к учреждению - таким образом завершится создание комфортной среды вокруг кинотеатра, а у городского Дворца культуры и искусства появятся новые условия для проведения культурного досуга жителей и гостей нашего города, - рассказали в мэрии города.

Напомним, проект обустройства проводят в несколько этапов. Он начался в 2021 году с благоустройства территории со стороны парка имени А.С. Пушкина. Там появилась площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, также сделали и новые тротуарные дорожки.