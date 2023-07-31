В Брянской испытательной лаборатории проводят лабораторный контроль инкубационных яиц

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В развитии промышленного птицеводства товарооборот инкубационного яйца является одним из значимых факторов для поддержания поголовья птиц и темпов производства. Однако, он также сопряжен с рисками распространения различных заболеваний птиц.

Заражение эмбрионов возбудителями вирусных заболеваний происходит на любой стадии образования яйца (эндогенное заражение) или во время снесения и последующих технологических операций с яйцами (экзогенное зарождение). Масштабы эндогенного заражения могут быть незначительными, но они представляют реальную угрозу заноса инфекции в благополучные хозяйства. Многие возбудители заболеваний птиц, передающиеся через яйцо, не вызывают значительной эмбриональной смертности, но провоцируют развитие патологий на постэмбриональной стадии – при выращивании молодняка или же у взрослой птицы.

С целью повышения эффективности производственной деятельности птицеводческих предприятий огромное значение приобретает лабораторный контроль инкубационных яиц. Ведь от качества инкубационных яиц во многом зависит полноценность и здоровье выведенного молодняка, способность его дальнейшего развития и реализации генетического потенциала.

С начала текущего года специалистами отдела вирусологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено более 160 исследований инкубационных яиц (куриных, индюшиных) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с целью выявления возбудителей таких заболеваний как грипп птиц, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез. По результатам проведенных исследований возбудителей перечисленных заболеваний не выявлено.

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