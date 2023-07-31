В Брянске главного автомеханика предприятия осудят за получение взяток. Фигурантами уголовных дел стали 40-летний старший менеджера общества с ограниченной ответственностью города Москвы, а также главный механик отдела брянского предприятия «Брянскавтодор»

Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователь установил, что с сентября 2017 года по сентябрь 2022 года главный механик АО «Брянскавтодор» получил взятки от контрагентов 650 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждения полагалось за продолжение договорных отношений. В том числе с августа 2019 года по декабрь 2021 года он получил взятку, переданную старшим менеджером общества с ограниченной ответственностью города Москвы, в сумме больше 184 тысяч рублей.

Деньги главному автомеханику передавали как лично, так и безналичными переводами на банковскую карту его супруги.

- Уголовные дела расследовали в СУ СК РФ по Брянской области, - говорят в прокуратуре Брянской области. - По существу их рассмотрит Советский районный суд Брянска.