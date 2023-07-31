Объем пенсионных взносов вырос более, чем на треть

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В первом полугодии 2023 года физические лица – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ВТБ Пенсионный фонд пополнили свои счета более чем на 3,8 млрд рублей. Это почти на 38% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

За шесть месяцев 2023 года физические лица заключили с Пенсионным фондом 23,5 тысячи новых договоров НПО, что на 23% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Среди каналов максимальный рост показала розничная сеть банков – 39%, на втором месте – сервис заключения договоров НПО-Онлайн – 36%.

Самый активный рост по объему взносов среди всех каналов показал ВТБ Онлайн – почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по динамике роста находится сервис НПО-Онлайн, объём взносов через который увеличился более, чем на треть.

«Мы можем с уверенностью сказать, что онлайн-сервисы для заключения договоров НПО и перечисления пенсионных взносов пользуются растущей популярностью среди клиентов. На протяжении 5 лет мы фиксируем положительную динамику объема средств, которые они вносят на свои пенсионные счета именно при помощи онлайн-сервисов. Например, в первом полугодии при помощи сервиса НПО-Онлайн клиенты сделали на треть больше повторных пенсионных взносов – более 7,6 тысяч, при этом средний размер повторного взноса вырос по сравнению с 2022 годом почти на треть и превысил 8 тыс. рублей. Также клиенты активно используют бонусы, начисленные им в рамках программ лояльности ВТБ. Продукт является уникальным для рынка, и спрос на него растёт. Так, за первые 6 месяцев 2022 года участники программы сделали 6,4 тыс. взносов, а за первое полугодие 2023 – уже 10,6 тыс. на сумму 13,8 млн рублей», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.