В Брянской области беспилотник ВСУ обстрелял село Ломаковка

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.
В Стародубском районе 31 июля украинский беспилотник атаковал село Ломаковка. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.
- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. -. В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Напомним, ночью 31 июля украинский беспилотник ударил по зданию районного УВД в Трубческом районе. Среди людей никто не пострадал.
Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.