В Брянской области беспилотник ВСУ обстрелял село Ломаковка

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Стародубском районе 31 июля украинский беспилотник атаковал село Ломаковка. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. -. В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, ночью 31 июля украинский беспилотник ударил по зданию районного УВД в Трубческом районе. Среди людей никто не пострадал.