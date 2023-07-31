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НовостиПроисшествия31 июля 2023 11:25

В Брянской области беспилотник ВСУ обстрелял село Ломаковка

Повреждены четыре дома и два автомобиля
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Стародубском районе 31 июля украинский беспилотник атаковал село Ломаковка. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. -. В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, ночью 31 июля украинский беспилотник ударил по зданию районного УВД в Трубческом районе. Среди людей никто не пострадал.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.