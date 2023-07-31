НОВЫЙ, ЯРКИЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕДАН OMODA S5 В БРЯНСКЕ

Бренд OMODA, получивший всего за несколько месяцев большую популярность в России благодаря футуристичному кроссоверу OMODA С5, представил вторую модель в продуктовой линейке для российского рынка: стильный и инновационный седан OMODA S5. Новинка уже представлена в дилерском центре OMODA ПИОН, официальном дилере в Брянске.

Фото: предоставлено ПИОН, официальный дилер OMODA.

На фоне конкурентов OMODA S5 выгодно выделяется дизайном, уровнем оснащения, а также ходовыми качествами.

Габаритные размеры новинки следующие: длина — 4644 мм, ширина — 1814 мм, высота — 1493 мм, колесная база — 2650 мм, заявленный дорожный просвет — 121 мм. Объем багажника — 482 литра.

Спортивный внешний вид новинки создается дизайнерскими элементами: узнаваемым рисунком решетки радиатора Star Diamond, привлекающими внимание воздухозаборниками в бампере, динамической светодиодной оптикой, стремительным профилем, покатой крышей и завершающими образ двумя задними патрубками с алюминиевой окантовкой.

Палитра цветов кузова OMODA S5 достаточно широка: седан представлен в шести самых востребованных цветовых решениях.

Немаловажным плюсом седана является комфортный и просторный пятиместный салон с кожаной отделкой интерьера и панорамным люком, имеющий достаточный запас свободного пространства для пассажиров обоих рядов.

Фото: предоставлено ПИОН, официальный дилер OMODA.

Спереди размещены кресла с боковой поддержкой, большим количеством регулировок и подогревом. На заднем ряду – эргономичный диван и дополнительные элементы комфорта – откидной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции и USB-разъем. Также водителя и пассажиров окружает атмосферная подсветка.

Вся необходимая информация для водителя выводится на два дисплея 10.25" дюйма высокой четкости. Многофункциональный руль седана способствует комфортному управлению автомобилем.

OMODA S5 представлен в трех комплектациях — Life, Tech и Ultra, имеет два мотора объемом 1,5 литра.

- Первый, с турбонаддувом и вариатором, мощностью 147 л.с., доступен в комплектациях Tech и Ultra.

- Второй, атмосферный, мощностью 113 л.с, в комплектации Life.

Комплекс электронных ассистентов активной безопасности OMODA S5 вызывает уважение. Мониторинг слепых зон, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, системы помощи при движении в пробках и при перестроении, автоматическое торможение, система предупреждения о столкновениях, а также автоматическое переключение света фар с ближнего на дальний и наоборот.

Фото: предоставлено ПИОН, официальный дилер OMODA.

Кроме активной безопасности, новинка отличается хорошей жёсткостью кузова. Это означает, что за рулём S5 можно почувствовать себя в полной безопасности.

Такой стильный и инновационный седан S5 уже доступен для покупки в OMODA ПИОН, официальном дилерском центре в Брянске со следующими преимуществами:

- 7 лет поддержки: гарантия 3 года или 100 000 км пробега + 4 года дополнительной технической поддержки после окончания гарантии или 200 000 км пробега;

- Авторассрочка 0% с увеличенным сроком остаточного платежа до 78 месяцев;

- Максимальная выгода при сдаче автомобиля в Трейд-ин с учетом кредитных программ до 280 000 рублей.

Фото: предоставлено ПИОН, официальный дилер OMODA.

Ознакомиться с подробной и актуальной информацией можно уже сейчас на официальном сайте OMODA ПИОН: omoda-pion.ru, а чтобы быть всегда в курсе новостей об инновационном седане OMODA S5 подписывайтесь на аккаунты OMODA ПИОН в социальных сетях:

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- ВКонтакте: https://vk.com/omoda_bryansk

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Ждем вас в официальном дилерском центре OMODA ПИОН по адресу с. Супонево, ул. Шоссейная, 12Г.

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